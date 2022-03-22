Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, AK Parti Başkan Vekili Yıldırım ile bir araya geldi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı ve TBMM üyesi Yıldırım’ı kabul etti. Görüşmede, Kırgızistan ile Türkiye arasında ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik, kültür ve insani alanlarda işbirliğinin aktifleştirilmesi konuları tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, TDT Aksakallar Konseyi Başkanlığına seçilmesinden dolayı Yıldırım’ı tebrik ederek, TDT’nin faaliyetini memnuniyetle karşıladı. Kırgızistan’ın bu örgüt kapsamında işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu yineleyen Caparov, Yıldırım’ı Kırgızistan’ın Türk Yatırım Fonunun ofisinin Bişkek’te açma önerisini desteklemeye çağırdı. Caparov, “Stratejik ortak olan Kırgızistan ile Türkiye, iki kardeş halkın çıkarları doğrultusunda çok yönlü işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstermeli” dedi.

Yıldırım ise, TDT Aksakallar Konseyinin faaliyetinin temel alanları hakkında bilgi vererek, konseyin bir sonra toplantısının bu yıl temmuzda Kırgızistan’da yapılacağı bilgisini paylaştı.