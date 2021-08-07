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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov’dan yangınlarla mücadele eden Türkiye’ye taziye

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin birkaç farklı noktasında çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Politika 07.08.2021, 17:35
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov’dan yangınlarla mücadele eden Türkiye’ye taziye

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin birkaç farklı noktasında çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bakanlar Kurulu Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Maripov’un Türkiye’nin birkaç farklı noktasında çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için tüm Türk halkına başsağlığı, yangında yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliği ve Kırgız-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun 10. Dönem Toplantısı’nın yeni tarihine ilişkin konulara da değinildi.

Ayrıca güncel konuların ele alındığı telefon görüşmesinde, 6-7 Ağustos’ta yapılması planlanan ancak Türkiye’deki yangın felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun 10. Dönem Toplantısı’nın yeni tarihi konuşuldu.

Kırgız-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun 9. Dönem Toplantısı 22 Kasım 2019’da Ankara’da düzenlenmişti.
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