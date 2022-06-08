Kira artışına yüzde 25 sınırı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Konut kiralarında 1 Temmuz 2023 yılına kadar kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir düzenleme getiriyoruz.”

Üzerindeki artışlar geçerli olmayacak

Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

Yeni karara göre kira fiyat artışlarına örnek

Yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek artış, rakamlara şöyle yansır:

Bir önceki kira 2 bin lira ise bir yıl sonra kira artışı 500 lirayı geçemeyecek ve kira toplamı en fazla 2 bin 500 lira olacak.

Bir önceki kira 3 bin lira ise bir yıl sonra kira artışı 750 lirayı geçemeyecek ve kira toplamı en fazla 3 bin 750 lira olacak.

Bir önceki kira 4 bin lira ise bir yıl sonra kira artışı 1.000 lirayı geçemeyecek ve kira toplamı en fazla 5 bin lira olacak.

Bir önceki kira 5 bin lira ise bir yıl sonra kira artışı 1.250 lirayı geçemeyecek ve kira toplamı en fazla 6 bin 250 ira olacak.