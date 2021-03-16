AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına Twitter’dan tepki gösterdi.

Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın “siyasi tutkalı” yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı’na saldırıyor. Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve bileşenlerine verdiğimiz en net cevap, dimdik yol yürümeye devam etmektir” dedi.