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Kılıçdaroğlu’nun programında Karabağlar Belediyesine tepki

İzmir Karabağlar’da temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin çözülmeyecek bir sorunu yok. Her sorunu kararlılıkla çözeceğiz” derken, program sırasında Karabağlar Belediyesindeki işinden haksız yere atıldığını öne süren bir kadın da belediyeye tepki gösterdi.

Politika 24.10.2021, 14:01
Kılıçdaroğlu’nun programında Karabağlar Belediyesine tepki

İzmir Karabağlar’da temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin çözülmeyecek bir sorunu yok. Her sorunu kararlılıkla çözeceğiz” derken, program sırasında Karabağlar Belediyesindeki işinden haksız yere atıldığını öne süren bir kadın da belediyeye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Karabağlar’da mobilya sektörüne eleman kazandırmayı amaçlayan Mobilya Akademi’nin açılış töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezinin temel atma merasimi ile Karabağlar Belediyesi toplu açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız sizlere hizmet etmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. ‘Sakın şikayet etmeyeceksiniz. Bütün engelleri aşıp İzmirlilere hizmet edeceksiniz’ dedim. Hepinizin önünde bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’nin çözülmeyecek bir sorunu yok. Her sorunu kararlılıkla çözeceğiz. Çok daha güzel bir Karabağlar ortaya çıkacak” diye konuştu.

Törende bir kadın ise Karabağlar Belediyesine tepki gösterdi.

Karabağlar Belediyesine tepki

Törende ezan okunduğu sırada Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda keserken, bir kadın vatandaş tören alanında sesini yükseltti. Karabağlar Belediyesindeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, “Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım” dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki gösteren kadınla konuştu.

2 yılda tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Bugün temelini attığımız Atatürk Gençlik ve Spor Merkezimiz, Karabağlar ilçemizde sporun ve gençliğin kalbi olacak. Gençlerimiz burada arzu ettikleri etkinlik ve eğitimlere katılacak. Dilerse çalışacak, dilerse dinlenecek. Türkiye’nin özgür ruhlu gençleri, Karabağlar’da, bugün temelini attığımız bu merkezde yetişecek. Karabağlar Belediyesi ile birlikte yaptığımız bu yeni yatırım, 31 bin 280 metrekare alan üzerine kuruluyor. Projenin sözleşme bedelinin yüzde 70’i olan 62 milyon lira, İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Karabağlar Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi kapsamında 3 bin seyirci kapasiteli stat, yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor alanları, kapalı spor salonları ve dokuz bin metrekarelik yeşil alan yer alacak. Tesisimiz futbol, basketbol, voleybol, güreş, judo ve daha birçok branşa hizmet verecek. Engelli vatandaşlarımızın erişimine en uygun şekilde tasarlanan tesisin yapımını 2 yılda tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, Kılıçdaroğlu belediye başkanları ile birlikte temel atma ve toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

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