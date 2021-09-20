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Kılıçdaroğlu’nun nikah şahidi olduğu düğünde kameramanın zor anları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir düğüne nikah şahidi olarak katıldı. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girdiği esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.

Politika 20.09.2021, 19:47
Kılıçdaroğlu’nun nikah şahidi olduğu düğünde kameramanın zor anları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir düğüne nikah şahidi olarak katıldı. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girdiği esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen’in kızı Aysel Kesmen ve Emre Yıldız çiftinin Ankara Sincan’da gerçekleşen düğününe nikah şahidi olarak katıldı. Kılıçdaroğlu nikah salonuna giriş yaptığı esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü. Basın mensubu bu sırada zor anlar yaşadı.

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