Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili, "Dün ve bundan sonraki dönemde bu iddiasını Meral Akşener gibi dik bir şekilde söylemeye devam etsin, ittifaktan hiçbir şey kalmayacağını birlikte göreceğiz" dedi.

Milletvekilleri TBMM’de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylık sözlerini değerlendirdi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda, “Sanki Sayın Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanlığı mazbatasını verecekmiş gibi yıllardır bekledi. Böyle olmadığını o da kendisi de gördü. Bunu bugüne kadar deklare edememiş olmasını da karşısında kimin olduğunu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı çok net. ‘Ben buradayım’ diyor. Sonucun ne olacağını çok iyi bildiği için bugüne kadar kendisi cesaret edemedi veya birlikte hareket edenlerde kendi aklından, kendi için böyle bir süreç geçtiği için böyle, HDP içinden de böyle şeyleri düşündüklerini gördük” ifadelerini kullandı.

Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olması ve ittifakın olup olmadığına ilişkin soruya ise Kılıç, “Zaten bir ittifakları yok. Benzemezlerin bir araya geldikleri, ortaya koydukları ve kendi seçmenlerine tek başlarına kaldıklarında ifade ettikleri hiçbir şeyli beklentiye, dünya görüşüne uymayan bir birliktelik. Dün ve bundan sonraki dönemde bu iddiasını Meral Akşener gibi dik bir şekilde söylemeye devam etsin, ittifaktan hiçbir şey kalmayacağını birlikte göreceğiz” yanıtını verdi.

Aşı konusunda ise Kılıç, “Dünyadaki gelişmelere paralel giden Türkiye’de de birçok noktada aşı çalışması yürütülüyor. Bunların birçoğunun çok iyi süreçler işlettiklerini biliyoruz. Nisan ayında Türkiye’nin özgün, güvenilir bir aşısı olacak. Çin’den gelen aşı daha önceki yöntemlerle hazırlandığı için, inaktif olduğu için olmamız gerekir. Topluma olmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin olarak, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en önemli özelliği yine söylemiş olduğu sözü profesyonelce belirli bir zaman sonra inkar edebilme kabiliyetini ortaya koyabilmesidir. ‘Yüzde 40 oy alamazsam ben bırakacağım’ demesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletin sesini haykıran AK Parti’ye doğru döndüğünde, ‘O kadar cesursan aday ol’ dedik. Kendisi kulağını başka tarafa, başkalarının suflelerine bırakırsa, aday olma kabiliyetini göremiyorum” şeklinde konuştu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda, “Orada belirsizlik oluştu. Bunu nereden biliyorsunuz’ derken, olabileceğini ima etti. Sayın Genel Başkanımız da onu öyle yorumladı. Bence olacak gibi gözüküyor. Birkaç seçimdir CHP başka kişileri aday gösterdiler. Gerçekten bu konuda samimiyse, aday olup mücadele etmesi gerekir. Ondan sonra ’Ben parlamenter demokrasiden yanayım’ diyerek farklı bir kapı açmaya çalıştı ama o konuşmada olup olmayacağına dair net bir şey söylemedi” diye konuştu.

"Cumhur İttifakı olarak Millet İttifakı adayı kimi görmek istersiniz" sorusuna Aycan, “Biz zaten aday olarak Cumhurbaşkanımızı aday olarak göstereceğimizi söyledik. Bizim adayımız belli. Biz yine alacağımızdan eminiz” şeklinde cevap verdi.

Aşı ile ilgili olarak da Aycan, “Antikor bir protein. Aşı yaptıktan sonra antikor cevabı onu gösteriyor. Verilen rakamlar onu gösteriyor. Benim önemsediğim aşı ne kadar koruyacak. Aşı kaç yıl koruyacak? Rakamlar teoriktir. Aşının saklanması, dozu, yapma hataları devreye girer. Şu an için çalışmalar yeterli değil. Aşı uzun süreli umut vermiyor. Üç ay sonra hasta olma ihtimali var” diye konuştu.

Aycan risk grubu olarak tanımlandığında aşı yaptıracağını söyleyerek, sıkı şekilde maske kullanımına dikkat çekti.