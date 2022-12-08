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Kılıçdaroğlu’ndan Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz’a geçmiş olsun telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Politika 08.12.2022, 16:13
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.