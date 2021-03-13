Kılıçdaroğlu’ndan yangında dumandan etkilenen Başkan Uygur’a hastanede ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı binada çıkan yangından etkilenmesi sebebiyle hastanede tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı apartmanda çıkan yangın sonrası dumandan etkilendiği için Medicana International İzmir Hastanesinde tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu ziyarette, Başkan Uygun’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Uygur’un sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı muayene edildiği öğrenildi.