Kılıçdaroğlu’ndan Türk-İş ve Maden-İş genel başkanlarına taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul’u telefon ile aradı. Bartın Amasra’da gerçekleşen maden kazası ile ilgili bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı dileklerini iletti.