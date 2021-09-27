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Kılıçdaroğlu’ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Mehmet Gezmen’in Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Politika 27.09.2021, 21:00
Kılıçdaroğlu’ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Mehmet Gezmen’in Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hatay’a bir dizi ziyaretler ve toplantılar için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu görüşmelerin ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde vefat eden eski CHP İlçe Başkanı Mehmet Gezmen’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra merhum Gezmen’in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Kur’an tilavetinin okunmasının ardından Gezmen ailesi ile görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra taziye evinden ayrıldı.

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