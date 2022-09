Kılıçdaroğlu’ndan İzmir’de "sosyal devlet" vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdönüşüm Tesisi’nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, projenin sosyal boyutuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlette herkesin karnı doymalı, hak ettiğiniz emeğinizin karşılığını almanız lazım. Aksi takdirde o devlet sosyal devlet olmaz. Tunç Bey’in aldığı bu karar çok doğru, bu adım çok önemli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ambalaj atıklarını ayrıştırmak için İzDoğa tarafından Konak’ta kurulan İzDönüşüm Tesisi’nin açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Seyit Torun ve Engin Altay ile milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm işçilerinin yaşadığı zorlukları bildiğini ve onlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Sosyal devletin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Büyük kentlerde yaşayanlar şunu görür. Bir çekçekçi vardır, çöplerden plastik toplar, günün 24 saati çalışır, iş güvencesi yoktur, sigortası yoktur ve ne kadar kazanacağı belli değildir. Bu insanlara hep sahip çıkmak ve örgütlemek istemişimdir. Bunların da hakları olması lazım. Alın teri döküyor ve çalışıyorlar, bir güvencesi, sosyal güvencesi olması lazım. Sağlık harcamalarının çok pahalı olduğunu da biliyoruz. Bir şekilde onların onurlu bir birey olarak yaşamaları ve bunun mücadelesinin verilmesi lazım. Burası eski bir tesis. Başkan ilk burayı satın aldı ve büyük bir yatırım yaptı. Yatırım yaptıktan sonra burada birçok kişi çalışıyordu ve onların bir güvencesinin olması lazımdı. Belediye dediğiniz o toplumda yaşayan herkesin güven ve sağlığını teşhis eden kişidir. Bizim çöp diye dışarıya attığımız şeylerin aslında bir servet olduğunu tüm dünya biliyor. Bu serveti yeniden ekonomiye kazandırırken insan unsurunun göz ardı edilmemesi lazım. Ben sizin arkadaşlarınızla İstanbul’da birçok toplantı yaptım. Üniversite mezunu olup sizin işinizi yapan arkadaşlar gördük. Ben beşli çetenin, lortların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım. Ben alın teri dökenlerin, çalışanların yanındayım. Bu ülkede herkesin karnı doysa huzur gelir. Fakirin ezildiği, varlıklılara ekonominin aktarıldığı bir neoliberal düzeni kabul edemiyorum. Sosyal devlet dediğiniz işin temelinde herkesin karnını doyurması var. Tunç Bey’in attığı adım son derece değerlidir. Elbette daha iyi bir yaşam isteyecek, tatil yapmak isteyecekler. Dolayısıyla bu tesis yeniden alınıp yeniden inşa edilmesinin ötesinde bir anlayışı da yeniden inşa ettiği için önemlidir. Sizi burada huzur içinde görmek elbette ki belediye başkanımızın görevlerinden biridir. Belediye başkanlarımıza şunu söylerim. Bulunduğunuz yerde hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği düzeni inşa edeceksiniz. Bunu Allah nasip ederse tüm Türkiye’de yapacağız" dedi.

"İzmir’de ’çöp’ kavramına son veriyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi attığımız çok önemli bir adım. Bu açılış, doğayla uyumlu, döngüsel bir şehir olma hedefimiz için bir kilometre taşı. İşte tam da bu yüzden bugün açılışımızı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve siz değerli misafirlerle birlikte gerçekleştirmekten onur duyuyorum. Belediye şirketimiz İzDoğa ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımız ortaklığıyla yürütülen İzDönüşüm projesine ilk olarak Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerimiz katıldı. Bu dört ilçemizde toplam 800 ambalaj atığı kutusu sıfır noktasında hizmet veriyor. Projemiz için Büyükşehir Belediyemizle omuz omuza hareket eden ilçe belediye başkanlarımıza bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. 35 milyon lira yatırımla açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, İzmir’in öncelikli olarak bu dört ilçesindeki atıkların geri dönüşümünü sağlayacak. Tesisimizin 420 tonluk kapasitesini devreye alarak İzmir’de geri dönüştürülen atık oranını yüzde 12’den yüzde 20’ye çıkartacağız. İzDönüşüm projemizle İzmir’de ’çöp’ kavramına son veriyoruz. Atığı ekonomiye geri kazandırıyoruz. İzDönüşüm projemizin ekonomik ve ekolojik boyutu kadar, hepimizi gururlandıran toplumsal bir boyutu var. Ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek iş gücünü sağlamak amacıyla sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık. Onlara sadece iş olanağı sağlamıyor, aynı zamanda ömürleri boyunca çöpü karıştırma zorunluluğundan kurtarıyoruz. Daha iyi ekonomik şartlar, kalitesi yüksek bir yaşam ve sağlıklı iş koşulları sunuyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken İzmir’den geleceğe umutla bakıyoruz. Biz, yaşamı iyi yönde dönüştürmekte kararlıyız. Biliyoruz ki, değişim bizim elimizde. Vatandaşlarımızın asli sorunlarını çözmek ve dünyayı daha iyi yönde değiştirmek için attığımız her adımda bizleri yalnız bırakmayan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi isterim ki, her zaman ve her koşulda daha güçlü bir Türkiye inşa etme mücadelenizin yanınızdayız" dedi.