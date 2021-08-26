Kılıçdaroğlu’ndan ’itiraf’ gibi açıklama: "Bizim kabahatimiz de kusurumuz da var"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin son 10 yılda büyük bir değişim yaşadığını belirterek, "Dünyaya daha güzel gözlerle bakalım. Şu anlama gelmesin; ’Şu CHP’linin hiçbir kabahati kusuru yok bu işlerde.’ Hayır efendim; bizim kabahatimiz de kusurumuz da var. Demokrasiden yana, insan haklarından yana geçmişteki hatalarımızı telafi etmeye çalışıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’da "Kanaat Önderleri Buluşması" programına katılarak, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, CHP’nin son 10 yılda en büyük değişimi yaşadığını ifade ederek, insan haklarından yana geçmişteki hataları telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.

"İyilikte yarışalım"

Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin CHP olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Muhtarlar demokrasinin temel taşı. Bu topraklarda yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi yapılır. Demokrasiyi güçlendireceksek muhtarlığı güçlendirmemiz lazım. Muhtarlık kurumunu büyütmeniz vatandaşın da işine gelir. Bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek. Beraber yapacağız. Siyasi kirlilikten arındıracağız. Demokrasiyi getireceğiz. Muhtarlıktan başlayacak. Temiz siyasetten başlayacak. Ahlaklı siyasetten başlayacak. İyilikte yarışalım. Benim yaptığımı öbürü desin ki daha iyi yapacağım."

"Hayır efendim; bizim kabahatimiz de kusurumuz da var"

Bütün ön yargıları yıkıp, dünyaya daha iyi gözlerle bakılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Kötülüklerin tamamını çöp sepetine atalım. Dünyaya daha güzel gözlerle bakalım. Şu anlama gelmesin; ’Şu CHP’linin hiçbir kabahati kusuru yok bu işlerde.’ Hayır efendim; bizim kabahatimiz de kusurumuz da var. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP. Demokrasiden yana, insan haklarından yana geçmişteki hatalarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Edeceğiz de. Hatalarımızla, yanlışımızla yüzleşeceğiz. İkiyüzlü siyaset kadar yanlış bir şey yok. Yanlışımız varsa ’burada yanlışın var’ diyeceksin. Temiz olacaksınız. Vatandaş takdir ediyor. Hata olduğu zaman kabul ediyor ve düzeltiyor diyecek” şeklinde konuştu.