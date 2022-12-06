Kılıçdaroğlu’ndan Hüseyin Örs’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de yaşanan olaylar sonrası hastaneye kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs’ü ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda uğradığı saldırı sonrası hastanede tedavi altına alınan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü ziyaret etti. Örs Ailesi, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve doktorlar ile görüşerek, Hüseyin Örs’ün sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.