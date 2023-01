Kılıçdaroğlu’ndan gençlere çağrı: “Sandığa gidin”

MERSİN (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’den gençlere seçim çağrısı yaparak, “Bütün gençlerden, 6 milyona yakın gençten sandığa gitmelerini istiyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin programı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı Toplu Taşıma Yerleşkesinin açılışı ve 41 yeni otobüsün teslim törenine katıldı. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında inşa edilen yerleşkedeki törende Kılıçdaroğlu’na, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile çok sayıda davetli ve partililer eşlik etti.

“Beraberce yaşayacağımız güzel bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz”

Başkan Seçer’in konuşmasının ardından kürsüye ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganıyla çıkan Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin; Millet İttifakı olarak bu ülkeye gerçek adaleti, gerçek anlamda hukuku getireceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Biz onlar gibi değiliz. Biz, toplumda asla ve asla ayrımcılık yapmayız. Bu ülkede bayrağımızın altında herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Beraber yaşayalım deriz ve birlikte yaşamaktan onur duyarız. Hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından ötürü, hiç kimseyi başka bir nedenle asla ayrımcılık yapmadan kucaklayacağız. Bundan emin olmanızı isterim” dedi.

“Bu ülkeye gerçek anlamda huzuru getirmek için hep mücadele edeceğim”

Türkiye’nin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, huzur içinde beraber yaşamak istediklerinin belirterek, “Kadını erkeğiyle yaşlısı genciyle birlikte yaşamak istiyoruz. Doğusu batısı, güneyi kuzeyi birlikte beraber olmak istiyoruz. Türkülerimizi, halaylarımızı beraber söyleyip beraber oynamak istiyoruz. Kavganın bu ülkeye getirdiği hiçbir yarar yok. Kavganın sadece hüzün ve acı getirdiğini biliyoruz. O zaman niye kavga ediyoruz? Siyasetçiler kavga ettiriyorlar, kavgadan medet umuyorlar. Size sözüm var; ne olursa olsun bu ülkeye gerçek anlamda huzuru getirmek için hep mücadele edeceğim ve bunun kavgasını vereceğim” diye konuştu.

“Bir siyasetçi için en önemli görev halkına hesap vermektir”

CHP’li belediye başkanlarının görevlerini başarıyla yaptıklarını savunan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerden önce propaganda CHP’li belediyelere oy verilmemesi için propaganda yapıldığını anımsatarak, “Yardımlar kesilir, şu olur, bu olur. Bir sürü şey söylediler. Ama belediye başkanlarımız görevlerine başladılar, görevlerini yapıyorlar. Harcadıkları her kuruşun hesabını veriyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; ‘harcadığınız para sizin paranız değil, vatandaşın parası’. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiğiniz zaman belediye başkanı ile belde halkı arasında sağlıklı bir güven ilişkisi doğar. Hesap vermenin onurlu bir görev olduğunu bilmenizi isterim. Bir siyasetçi için en önemli görev halkına hesap vermektir. Halkına hesap veremeyen veya hesap vermekten kaçınan bir siyasal lider bilin ki, malı götürüyordur. Ona izin vermeyeceğim. İktidar sahipleri, yani devleti yönetenler devleti yönetirken zenginleşiyorlarsa bilin ki, malı götürüyorlar. İktidar sahipleri devleti yönetirken harcadıkları her kuruşun hesabını vermek zorundadırlar. Biz belediye başkanlarımızdan başladık, hesabını veriyoruz” dedi.

Belediye başkanlarından vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmamalarını istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunun tek istisnasının fakir mahallelerden çalışmaya başlamaları olduğunu anlattı.

“Güzel bir Türkiye nasıl yönetilirmiş, dünyaya da göstereceğiz”

Bu ülkede yaşayan insanların ferasetine güvendiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Sandığa gideceğiz ve o oyu vereceğiz ve demokrasiden, insan haklarından yana bir siyasal iktidara getireceğiz. O zaman göreceksiniz güzel bir Türkiye nasıl büyürmüş, nasıl kalkınırmış, nasıl yönetilirmiş sadece bölgemize değil, dünyaya da göstereceğiz. Zengin bir ülkeyiz, her türlü imkanımız var. Taşımız, toprağımız, her şey bereketli” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı otobüslere de değinen Kılıçdaroğlu, güzel otobüslerin hizmete gireceğini söyledi. Özellikle öğrencilerin 1 liraya belediye otobüsüne binmelerinin de son derece güzel olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Başkan Seçer’i kutladı.

“6 milyona yakın gençten sandığa gitmelerini istiyorum”

Türkiye’nin bugünü ve geleceği olan öğrencilere ve gençlere her türlü desteğin verilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, gençlere Mersin’den seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Gençlerden bir şey istiyorum; ‘sandığa ben gitmesem de olur’ değil; bütün gençlerden, 6 milyona yakın gençten sandığa gitmelerini istiyorum. Eğer bugün şikayet ediyorsanız, şikayet ettiğiniz adamların şikayet konusu olmaktan çıkmasını istiyorsanız sandığa gideceksiniz, demokrasiden yana oy kullanacaksınız. Bir kişiye asla bir devlet teslim edilemez. Dünyada bir kişiye teslim edilen devletler yok olmuşlardır. O nedenle biz ortak aklımızı kullanacağız, beraber yöneteceğiz, birlikte yöneteceğiz, istişareyle yöneteceğiz. Ne demiş atalarımız, ‘akıl akıldan üstündür’. Onun için danışmak son derece değerlidir, onun için birlikte çalışmak son derece değerli ve önemlidir. Bunu yapmanın yolu sizin sandığa gitmeniz. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın” dedi.

Kılıçdaroğlu, atama bekleyen öğretmenlere sözü olduğunu da kaydederek, 2023’te 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını sözlerine ekledi.