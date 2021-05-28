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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Sen git çetelerle magazincilik oyna
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Politika 28.05.2021, 15:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faşistliğiyle, beceriksizliğiyle, arsızlığıyla, hırsızlığıyla, terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle CHP apaçık ortadadır” şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.
Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertlileri ile yan yanadır. Sen git çetelerle magazincilik oyna. Adnan Menderes'i de kendi algı oyunlarına alet etme! Bu vesileyle Adnan Menderes'i rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.