Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘cami’ tepkisi!

Geçtiğimiz gün İzmir'in merkezi sistemle ezan okunan bazı ilçelerindeki camilerin frekansına sızılarak ‘Çav Bella' şarkısı çalınmıştı. Provokatif eylem bugün de devam etti. İzmir’in Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde bu kez Aşık Mahzuni Şerif’in eseri olan ve Selda Bağcan’ın seslendirdiği “Yuh yuh” adlı şarkı çalındı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı provakatif eylemi kınadı. Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir’de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.