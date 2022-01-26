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- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya’ya kalmış." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya’ya iletti" dedi.
Kılıçdaroğlu’ndan Covid-19’a yakalanan Akşener’e geçmiş olsun telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19’a yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Politika 26.01.2022, 21:54
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19’a yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.