Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Açlık var, sefalet var, yaptıkları tartışmalara bak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “MHP lideri Bahçeli'nin size yönelik eleştirileri oldu, ‘HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir. Ayrıca da Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur.' dedi. Bu açıklamalara yönelik sizin yorumunuz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“SORUNU ÇÖZECEK ORGAN TBMM'DİR”

* Eğer millete hizmet edeceksek her politikacının samimi ve dürüst olması lazım. Bu ülkenin sorunları var mı? Evet sorunları var. Bu sorunlar kronikleşmiş mi? Evet kronikleşmiş.

* Bugüne kadar çözülmemiş mi? Evet çözülmemiş. Bir sorun varsa bu sorunu çözecek olan organ hangisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden daha büyük bir güç yoktur. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

“SİZİN OYLARINIZDAN ÇOK, SİZİN SORUNLARINIZA TALİBİM”

* Adres şöyleydi, adres böyleydi', ‘Şu sorun vardı, bu sorun vardı'… Türkiye'de dünya kadar sorun var! Biz sorunlardan korkmuyoruz.

* Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum; Sizin oylarınızdan çok, sizin sorunlarınıza talibim.

* Bu sorunları samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz. Yeter artık. Bu millet bıktı. Kavgadan bıktı.

“AÇLIK VAR, SEFALET VAR, YAPTIKLARI TARTIŞMALARA BAK”

* Açlık var, sefalet var, yoksulluk var, öğrenciler yurt bulamıyorlar; yaptıkları tartışmalara bak… Bu tartışmalar Türkiye'yi kısır bi sürecin içine sokar.

* Dürüst ve namuslu olan siyasetçi, ahlaklı olan siyasetçi, halkına güven veren siyasetçi, doğruları her yerde her ortamda dillendirmek zorundadır. Ben de bunu dillendiriyorum.

* Sorun var, evet. Bu sorun nerede çözülecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülecek. Bu kadar açık, bu kadar net.

“SÖYLEDİĞİNİZ ŞEYLERİN BİRAZ MANTIĞI OLUR…”

* ‘Öbür genel başkan şunu söylemiş, şu genel başkan bunu söylemiş…' O zaman o sayın genel başkana söyleyelim; HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. Nasıl el kaldırıp söz istiyorlar?

* Söylediğiniz şeylerin biraz mantığı olur, o mantık çerçevesinde hareket edersiniz. Hiç kimseyi düşmanlaştırmak gibi bir niyetimiz yok.

* Bu ülkede 83 milyonun huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaşma yap…

* Bu kadar dert varken bunların başka derdi mi yok ya… Çocuklar yatağa aç giriyor…

“SORUNLARLA BOĞUŞAN DEĞİL, NEFES ALAN BİR TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR”

* Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapıyorsun, yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, 20 yılda yurt sorununu çözemedin ya. Bir yılda çözülecek sorunu çözemedin.

* Şimdi kalkmış bana bir sürü laf ediyorlar. İstediklerini etsinler, yine söz veriyorum; Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım.

* Dostlarımızla beraber çözeceğiz. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. ‘Nereye gidiyor bu memleketin hali?' diye sormayacak vatandaş.

* O sorunlardan sıyrılacak; görkemli, güzel, ahlaklı, temiz bir siyaseti ve onun büyüttüğü Türkiye'yi görecek. Hedefimiz bu.