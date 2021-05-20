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Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İkizdere ziyareti sırasındaki provokasyona ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

Politika 20.05.2021, 17:01
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Meral Hanım'a Rize'de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lideri Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Akşener’in yanına yaklaşan bir kişi, “PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?” dedi. Akşener ise, “Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Ayıp be ayıp! Sizi Allah’a havale ediyorum” diyerek sert tepki göstermişti.

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