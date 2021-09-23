Kılıçdaroğlu’na Rize’de çay üreticileri yerine CHP’li başkanın oğlu bilgi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Rize ziyaretinde çay üreticisi olarak bilgi veren kişi Artvin’in CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek’in oğlu Erkin Akçiçek çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program kapsamında bu sabah Rize’ye geldi. İlk olarak merkeze bağlı Bozkale köyünü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada köylüler ve çay üreticileri ile bir araya gelmek istedi. Kılıçdaroğlu’nu burada Rizeli üreticiler yerine 98 kilometre uzaktan gelen partisine mensup Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek’in oğlu Erkin Akçiçek karşıladı. Çay alım yerinde çay müstahsili gibi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi veren Akçiçek, “Genel Başkanım, şu çayı yurt dışından getiriyorlar ama bizim çayımız harika bir çay ve her yere yeter. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözerse Cumhuriyet Halk Partisi çözer” dedi.

Kılıçdaroğlu, Akçiçek’e, “Bunları çözmek için buraya geldik. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Mecliste kanun teklifi vereceğiz” yanıtını verdi.