Kılıçdaroğlu’na böyle şikayette bulundu: “Torunumu McDonald’s’a götüremiyorum”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koyulhisar’da ilçe sakinlerine hitaben yaptığı konuşmasında, iktidara gelmesi halinde kırsalda çalışanların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödeneceği vaadinde bulunarak, “Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler kırsalda çalıştıkları sürece onların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz yatıracağız, hiç endişe etmeyin. Hepiniz emeklilik hakkına kavuşacaksınız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Her kadının emeklilik hakkı olacak. Sizi birilerine muhtaç haline asla getirmeyeceğiz. Kadın güçlü güçlü olursa o ülke hepten güçlü olur” dedi.

“Sandığa gidin”

Kılıçdaroğlu konuşmasında seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulunup, “Sandığa gideceksiniz seçimler gelecek. Sakın ola ki ‘sandığa gidip oy kullanacağız’ demeyin. Mutlaka gidin, komşunuzu götürün, yakınlarınızı götürün, akrabalarınızı götürün ama oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun oyunuzu öyle verin. Doğruluktan ya da dürüstlükten yana, erdemden ve doğru siyasetten yana oyunuzu kullanmanızı isterim. Biz altı lider Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Altı lider de bu ülkede huzur istiyor. Altı lider de diyoruz ki bu ülkede barış olsun, huzur olsun, güzellikler olsun, demokrasi olsun, insanlar artık birbiriyle kavga etmesin, ülkede gelir artışı olsun. Hepimizin hedefi aynı, hepimiz aynı hedef için bir araya geldik. Hepimizin yüreğinde daha güzel bir Türkiye özlemi var. Bunu istiyoruz, bunu sağlayacağız, bu konuda da kararlıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında ismini Fadime Yüksel olarak açıklayan bir kadın torunlarını McDonald’s’a götürememekten şikayet edip, “Ben torunlarıma tatlı alamıyorum, torunlarımı McDonald’s’a götüremiyorum. Oğlum bana gizli para verdi ki ‘babaannesin sen çocuğu McDonald’s’a götür’ resim çektirmek için, hatıra kalsın diye. Olur mu böyle şeyler başkanım” şeklinde konuştu.