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Kılıçdaroğlu’dan Veli Ağbaba’ya taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya taziye ziyaretinde bulundu.

Politika 06.10.2021, 20:14
Kılıçdaroğlu’dan Veli Ağbaba’ya taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya taziye ziyaretinde bulundu.

Mersin’deki programının ardından özel uçakla Malatya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu İl Başkanı Enver Kiraz ve partililer karşıladı. Daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın evine geçen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün vefat eden 87 yaşındaki Elif Ağbaba’nın taziye ziyaretini gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da taziye ziyaretine katılırken, yapılan duanın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Malatya’dan ayrıldı.

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