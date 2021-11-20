Kılıçdaroğlu’dan marketlere çağrı: "10 temel gıda ürününe kış boyunca zamları yansıtmayın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, marketlere çağrıda bulunarak "Sayacağım 10 temel gıda ürününe kış boyunca oluşacak enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyonun altında yansıtın. Tüm zincir marketlerin üst düzey yöneticilerine bir mektup göndereceğim." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Doların 11 liranın üzerine çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Daha da nereye çıkacağını kimse bilmiyor. İşte bu yüzden bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor” diye konuştu. Daha önce enerji sektörü paydaşlarıyla buluştuğu gibi gıda sektörü temsilcilerini de davet edip görüştüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Onları ve sıkıntılarını dinledim. Kendi görüşlerimi paylaştım." şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, çiftçilere ilişkin yaptığı açıklamasında, “Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olarak hareket ederek, çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli ve geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılmalı. Bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmalı. Ayrıca en son açıklanan tarımsal girdi destekleri en az iki katına çıkarılmalı. Bu esnada tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan yüzde 8’lik KDV önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı" ifadelerini kullandı.

Marketlerden de bir talebi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Sayacağım 10 temel gıda ürününe kış boyunca oluşacak enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyonun altında yansıtın. Açıkça sizlerden yani marketlerden talebim, bazı ürünlerde zarar etmeyi göze alın. Ama şunu kesin bir şekilde taahhüt ediyorum.” açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, zamdan muaf tutulmasını istediği temel gıda ürünlerini şöyle sıraladı: “Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze. Ayrıca bu on kalem ürün için tüm zincir marketlerin üst düzey yöneticilerine bir mektup göndereceğim. Bu bir dayanışma çağrısıdır. Bu fedakarlığınızı telafi edeceğimize söz veriyorum.”