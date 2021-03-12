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Kılıçdaroğlu: “Yeni ve ahlaklı bir siyaset yapacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni ve ahlaklı bir siyaset yapacağız. Sevgiye, insana, hizmete, alın terine, insan haklarına ve adalete dayalı yeni bir siyaseti Türkiye’ye getirmek istiyoruz" dedi.

Politika 12.03.2021, 18:18
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Kılıçdaroğlu: “Yeni ve ahlaklı bir siyaset yapacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni ve ahlaklı bir siyaset yapacağız. Sevgiye, insana, hizmete, alın terine, insan haklarına ve adalete dayalı yeni bir siyaseti Türkiye’ye getirmek istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir takım program ve ziyaret için geldiği Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın göreve gelmesinin ardından 2 yılda hayata geçirdiği Turgutlu Eğitim Destek Kurs Merkezi (TURBEM), Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi (AKM), Asfalt Şantiyesi, El Emeği Halk Pazarı ile Atatürk Mahallesi Kültür ve Taziye Evi projelerinin toplu açılışını yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Turgutlu halkına konuştu. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına 7 madde

Yerel seçim döneminde belediye başkanlarına 7 madde verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu maddeleri odanıza asacaksınız, kesinlikle uyacaksınız, ’ayda bir kez bu maddelerin okuyacaksınız’ dedim. Çünkü bu maddeler yeni bir siyasetin yoludur. Yeni ve ahlaklı bir siyaset yapacağız. Sevgiye, insana, hizmete, alın terine, insan haklarına ve adalete dayalı yeni bir siyaseti Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Belediye başkanlarıma şunu söyledim: para harcayacaksınız, sizin bir bütçeniz var. Fakat harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parasıdır. Dolayısıyla yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. Millet bu işin kaça yapıldığını bilecek. Borçla devralınıyor ve bu kadar hizmet yapılıyorsa; belediye başkanımız çalışıyor demektir. Cebine değil, size çalışıyor demektir. ’Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayın’ dedim, bütün belediye başkanlarına söyledim. Hangi partiden olursa olsun namusuyla çalışıyorsa, yolsuzluk yapmıyorsa, alın terimim karşılığını belediye vermek zorundadır. Ayrımcılık artık yetti” dedi.

“Türkiye’yi yeni bir siyaset anlayışıyla yeniden inşa etmek zorundayız”

Türkiye’de büyük ve verimli toprakların olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yozgat’ın güzel kokulu mercimeği varken biz niye dışarıda mercimek alıyoruz? Niye canlı hayvan alıyoruz? Niye et, fasulye ve saman alıyoruz. Ben bunları sormak zorundayım. Sormazsam siyasetçi olarak görevimi yapmamış olurum. Üretmezseniz, dışarıdan beslenmek zorundasınız. Buna para lazım, parayı da borçla bulacaksınız. Nereye kadar borç? 83 milyon Londra’daki bir avuç tefeciye çalışır hale geldik. Neden bu kadar büyük faizler ödüyoruz dışarıyla. Bunun esnaf da, işsiz de, çiftçi de soracak. Onların adına da ben soracağım. Sormazsan nasıl haklarını savunacağız. Birlikte ve beraber olmak zorundayız. Herkesin çalıştığı ve ürettiği bir Türkiye’yi yeni bir siyaset anlayışıyla yeniden inşa etmek zorundayız. Bir hükümet ülkeyi 19 yıl yönetmiş ve 10 milyonun üzerinde işsiz varsa orada bir sorun var demektir. Biz bütün bunların hepsini çözeceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’ndan belediyelere kadın sığınma evi önerisi

Kılıçdaroğlu, İslam dini kadar kadına değer veren bir dinin olmadığını söyleyerek, “Kadına bu kadar değer veriyorsak neden kadına bu şiddeti uyguluyoruz. Hep birlikte bu konuda duyarlılığımızı korumak lazım. Kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak görmemeliyiz. İnancımızda da, kültürümüzde de, demokrasimizde de kadına yönelik şiddete karşı çıkmak durumundayız. Belediye başkanlarımdan bir isteğim var. Bütün belediye başkanlarımız tarafından kadın sığınma evlerinin yapılması lazım. Gece yarısı kavga ettiler diyelim. Kadın gece yarısı nereye gidecek Allah aşkına? Belediyenin yapacağı kadın sığınma evine gidecek. Orada çocuğuyla gerekirse belli bir süre oturacak. Sonra barışacaklar bir araya gelecekler. Bütün bunların hepsi kanunda var fakat yapılmıyor. Bunların yapılması ve bizim de istememiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Erciş ilçesinde küçücük bir kasabada herkes alkışlamıştı”

İstiklal Marşının kabulünün 100. yılına da değinen Kılıçdaroğlu, “100 yıldır onurla, gururla ayağa kalkarak İstiklal Marşımızı okuyoruz. Olağanüstü güzel ve sözlerinin anlamı çok güzel bir marşımız var. İlkokul ikinci sınıfta 10 kıtasını ezberlemiştim. Hayatımın en güzel günlerinden birisiydi. İstiklal Marşını okuduğumda Erciş ilçesinde küçücük bir kasabada herkes alkışlamıştı, o günü hiç unutmam. Biz İstiklal Marşımızın ve Kurtuluş Savaşı’nın ne anlama geldiğini bilmeliyiz” dedi.

“Ben halkın çocuğuyum”

Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda ise şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaş olarak verginin nereye harcandığını sorgulamak zorundayız. Benim ödediğim vergiyi niye çiftçiye, sanayiciye, esnafa destek olarak vermiyorsun. Bunları sorduğumuz zaman ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Allah’ın izniyle ve sizlerin desteğiyle bu ülkeye sevgiyi, egemenliği, güzelliği ve bereketi getireceğiz. Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir toplumu inşa etmek istiyoruz. Temel hedefim Türkiye’nin her coğrafyasına bu güzelliği getirmektir. Önce Allaha, sonra kendinize ve sonra da bize güvenin. Biz bunu birlikte yapacağız. Ben halkın çocuğuyum. Sizinle beraber yaşadım, sizinle beraber ağlayacağım ve güleceğim.”

Başkan Çetin Akın: “İnşallah da bir daha bırakmayacağız”

Programda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise sahneye eşi Sabriye Akın ile birlikte “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” dövizleriyle çıktı. Başkan Çetin Akın, Mahalli ve İdari Seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son mitingini Turgutlu’da gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “29 Mart 2019’da Turgutlu’da son mitinginizi yapmıştınız. O mitingde benden bir takım sözler istediniz. Biz, seçim kazanacağımız vaadinde bulunup bu sözümüzü tuttuk. Millet İttifakı ortaklığı ile 30 yıl sonra meclis üyemizin olmadığı Turgutlu’da seçimi kazandık. İnşallah da bir daha bırakmayacağız. Bütün mitinglerimizde ‘birleşe birleşe kazanacağız, birleşe birleşe yöneteceğiz’ dedik. O sözümüzde de duruyoruz. Bütün sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle, kent konseyimizle iki yıllık süreci çok doğru yönettiğimizi düşünüyoruz. ‘Çalışan işçilerin ekmeği ile oynamayın’ demiştiniz. Ben ekmeğini alın terine akıtan hiçbir işçinin ekmeği ile oynamadım. Bundan sonra da ekmeğini alın teri ile evine götüren arkadaşımıza hiçbir şekilde zararımız olmayacak. ‘Şeffaf yönetin, hesap vererek yönetin’ demiştiniz. Bende Turgutlu’ya iki yıldan beri hesap vererek, şeffaf yönetim anlayışını ortaya koyarak, bütün hesabımızı kuruşuna kadar halkımızla paylaşarak size verdiğimiz sözün arkasında durduk. ‘Hak, hukuk, adalet’ diyerek yönettik. Bundan sonra da aynı şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Bunları yaparken yalnız değilim, başkan yardımcılarımız başta olmak üzere güzel bir ekibimiz var. Genç, namuslu, çalışkan insanlarla gece gündüz demeden Turgutlu’muza hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Program, konuşmaların ardından kurdele kesilerek sona erdi.
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