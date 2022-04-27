Kılıçdaroğlu, 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' sözlerine açıklık getirdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" sözleriyle kimi kast ettiği sorulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi seven bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım" dedi.

Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" sözleriyle kimi kast ettiği sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben; bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na, dünkü CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" sözleriyle kimi kast edildiği soruldu.

Kılıçdaroğlu, verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Adalet yok, hukuk yok, demokrasi yok, Anayasa ayaklar altında... Bu ülkede herkes perişan vaziyette ama Saray'ın sesi bile çıkmıyor. Ülke neredeyse sahipsiz bir konumda. Dolayısıyla ben; bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım.

Allah aşkına bir davadan beraat ediliyorsunuz aynı dava yeniden açılıyor bu sefer müebbet hapis cezası alıyorsunuz. Böyle bir Türkiye'yi ben istemem. İç politikaya bakın, dış politikaya bakın, ekonomiye bakın. Ben bu şartlarda ne konuşayım? Milyonlarca çocuk karanlığa mahkum edildi. Bu çocuklar okula nasıl gidiyor, ne yiyor? Bunu düşünen var mı? Ben onların dramını yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Bunu da yaşadım ve o konuşmayı yaptım. Bu iktidar bu sorunu çözemez.

Sorunun çözülmesinin tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi o nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun. Ayrılın bizden."

"Yalnız bırakıldığınızı mı düşünüyorsunuz?" denmesi üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim, hayır. Geniş kitleleri yanıma çekmeye, geniş kitlelerin sözcüsü olmaya, geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, saraydakinin de duymasını istedim, bunun için yaptım." dedi.