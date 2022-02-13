Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Erol’dan şehit Göl’ün annesine telefon

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Mardin’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle şehit olan Elazığlı Coşkun Göl’ün annesi Hüsna Göl’ü arayarak görüntülü görüştü.

2012 yılı Şubat ayında Mardin’de el yapımı patlayıcının imha edilirken infilak etmesi nedeniyle şehit olan Elazığlı Coşkun Göl’ün şehadetinin yıldönümü nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehidin annesi Hüsna Göl’ü telefon ile arayarak görüntülü görüştü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını ifade ederken, anne Göl ise bu aramanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Şehit annesi Hüsna Göl, kendisine telefon eden Milletvekili Erol’a da teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken Milletvekili Erol ise Elazığ’a geldiği anda kendisini ziyaret edeceğini belirtti.

Hüsna Göl, "Benim duam her zaman seninle. Allah tüm hastalara şifa versin, hiç üzülme. Sen kendi sağlığına bak, bize yeterli" dedi.