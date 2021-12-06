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Kılıçdaroğlu: “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz”

ANKARA (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Nereye gitti 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz” dedi.

Politika 06.12.2021, 20:12 06.12.2021, 21:04
Kılıçdaroğlu: “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz”

ANKARA (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Nereye gitti 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankasını o hale getirdiler ki 128 milyar dolar buharlaştı. Nereye gitti 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz. 6-6 buçuk liradan sattılar. Şimdi oldu 14 lira. Kime sattılar biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Sizin sormanız lazım değerli arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP milletvekillerine yönelik konuşarak Türkiye’yi yönetenlere soru sormaları gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Şu soruyu sordunuz mu kendinize. ‘Arkadaş, ben kendi vatandaşımdan niye dolarla borçlanıyorum? Ben kendi vatandaşımdan niye Euro ile borçlanıyorum. Ben kendi vatandaşımdan niye altın ile borçlanıyorum?’ Bu memleketin Türk lirası yok mu? E, hani siz milliydiniz? Bunlar milli değil.”

Kılıçdaroğlu, “Bankalardaki tasarruf mevduatının kaçı dolar bilen var mı? Yüzde 63. Ne demektir bu? Bana söyler misiniz? Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kendi ülkesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaş güvenmiyor, topladığı parayı dolar olarak, Euro olarak bankalarda tutuyor. Mevduatın yüzde 63’ü. Kaçınız haberi var? Değişecekmiş öyle diyor. Daha da artacak göreceksin.

10 Aralık 2020’de dönemin bakanı dedi ki, ‘2021 yılında döviz cinsi iç borcu azaltacağız’ dedi. Azalmadı. Ocak ile temmuz arası; 2 milyar 900 milyon Euro borçlandılar. Kendi vatandaşımıza. 2,5 milyar dolar borçlandılar. 130 bin 200 kilo altın borçlandılar kendi vatandaşımıza. Türk lirası ile borçlansalar kimse para vermeyecek. Bu ne demektir? Güvensizlik değildir. Türk lirasını bu hale nasıl getiriyorlar? Ben soruyorum” dedi.

“Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teklifi doğru bulmadıklarını belirterek, “Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Kumpas bütçesine, 83 milyona kumpas kuran bu bütçeye hayır diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan, garipten parayı toplayıp bir avuç tefeciye, Londra’daki tefecilere, dolar baronlarına ve uyuşturucu baronlarına hizmet eden bir bütçe. Asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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