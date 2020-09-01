Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Üç saat süren toplantıda Ege’de yaşanan gerilim, ekonomi ve salgın gündeme geldi.

CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu, Ege’de Türkiye’nin hakkının çiğnenmesine göz yumulmayacağına vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bir Türk-Yunan savaşı her iki milletin istemediği bir şeydir. Biz bölgede barışı ve zenginliği büyütecek politikalar geliştirmeliyiz. Sorunlarımızı diplomasiyi kullanarak çözmeliyiz.

* Elbette ki Türkiye’nin en küçük bir hakkının hukukunun çiğnenmesine göz yummayacağız. Elbette ki sonuna kadar Türkiye’nin hakkını ve hukukunu savunacağız.

* Bu kapsamda Yunanistan’ın Meis Adası açıklarında Türkiye’yi kışkırtan tutumlarını şiddetle kınıyoruz. Kabul edilemez buluyoruz.

“PANDEMİ SÜRECİNİ KÖTÜ YÖNETTİLER”

Ekonomi ve pandemi sürecinin de gündeme geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

* Akşam eve giden anne-baba, buzdolabının kapısını açtığında gün boyunca anlatılan yalanların ve hayallerin gerçeği ile yoksullukla karşı karşıya kalıyor.

* İşsizlik, dayanılmaz bir boyut aldı. Pandemiyi yönetemedikleri şimdi daha iyi görülüyor. Yoksullar hem yoksulluklarıyla hem de pandemi sürecinin yalnızlığı ile baş başa bırakıldı.

* Her gün bir ya da iki sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bütün sağlık çalışanları ‘Artık tükendik bizi duyun’ diyor.

* Ama onları duymamakta ısrar eden, taleplerini görmezden gelen, ihtiyaçlarını karşılamayan bir saray düzeni var.

* Biz bu insanların yanında olmaya, onlara her türlü olanağı sunmaya devam edeceğiz. Onların sesi olacağız.

* Pandemi sürecini çok kötü yönettiler.