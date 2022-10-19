Kılıçdaroğlu: “Türkiye’de yurt sorununu çözeceğiz”

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin temel atma ve toplu açılış töreni Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda gerçekleşti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri de katıldı. Tören öncesi konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’nın ne kadar bereketli bir kent olduğunu bildiğini ifade ederek, “Yazarıyla, çizeniyle, sanatçısıyla, alın teri döken emekçisiyle, bacaları tüten fabrikalarıyla Türkiye’nin ekonomisine ciddi katkı yapan kentlerden birisi. O nedenle bu kente hizmet etmek, bu kentte büyükşehir belediye başkanlığı yapmak ayrıca son derece güzel ve keyifli bir olay. Belediye Başkanımız yaptığı her harcamanın hesabını vererek, nasıl bir bilanço devraldı? Bugün büyükşehir belediyesi hangi pozisyonda? Onu da size anlattı. Evet, yurtlar yapıyor, kreşler yapıyor, yollar yapıyor. Altyapıyı değiştiriyor. Asbestli boruları değiştiriyor. Sizin sağlığınız için. Yıllardır sizler asbestli borulardan su içtiniz. Bütün bunları değiştirdi. Sadece Adana bunu yapmıyor. Mersin de bunu yapıyor. Bizim bütün büyükşehir belediyelerimiz aynı çabayı gösteriyorlar. Aynı çabada hizmet ediyorlar. Aynı şeyleri yapıyorlar ve birbirlerine danışıyorlar. Kentin sorunu varsa soruna kilitleniyorlar” diye konuştu.

“İktidara geldiğimizde 1 yılda Türkiye’de yurt sorununu çözeceğiz”

20 yıldır yurt sorununun çözülemediğini savunan Kılıçdaroğlu, “Allah nasip ederse, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil, 1 yılda Türkiye’de yurt sorununu çözeceğiz. Her anne ve baba, evladını, kızını, oğlunu rahatlıkla yurtlara gönderecek, gözü arkada kalmayacak. Bir kişilik, üç kişilik odaları, geniş bant internet erişimi, sıcak, soğuk suyu olacak. Biz halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. Biz halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok bizim. Biz bu ülkeye hizmet etmeyi ve bu ülkede hizmet için adanmışlığı kabul eden bir gelenekten geliyoruz. O nedenle onlar ne yaparlarsa yapsınlar, karneleri seçim sırasında önünüze gelecek. Notları siz vereceksiniz. İktidarı siz değiştireceksiniz. Adana bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığında kararlılığını gösterdi. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de aynı kararlılığı göstereceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını anlatarak, “Dünyanın ne kadar sorunu var ve dünyanın gelişmiş ülkeleri bu sorunları nasıl akılcı politikalarla çözdülerse biz de aynı akılcı politikalarla çözeceğiz. Burada, izlenmesi gereken yol sizden toplanan her kuruş verginin hesabını size vermek ve size hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

“Bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz”

6 siyasi parti olarak bir araya geldiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi bir araya getiren demokrasidir, bir araya getiren insan haklarıdır, bir araya getiren, kul hakkı yiyenleri iktidardan almaktır. Bizi bir araya getiren, size hesap vermektir. Bizi bir araya getiren kucaklaşmaktır, kamplaşmak değil. Bizi bir araya getiren kimsenin kimliği, kimsenin yaşam tarzı, kimsenin inancını sorgulamamaktır. Dünyanın bu kadar sorunu varken, Türkiye’nin bu kadar sorunu varken insanları kamplaştırmak, insanları birbirine düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öne tutuyorlar ama o tabanda da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye’nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye’de olan ve biteni görüyorlar. Size söz veriyorum, açık ve net Adana’dan söz veriyorum, Türkiye’ye söz veriyoruz, sizin bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isteriz."

“Yetkiyi verin, Türkiye’yi değiştirelim, büyütelim, kalkındıralım”

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önünün açık olduğunu vurgulayarak, "Her biriniz cep telefonu kullanıyorsunuz, kullandığınız cep telefonları dışarıdan ithal edilip geliyor. Oysa aynısını biz yaptığımızda biz üreteceğiz, kazanacağız, istihdam yaratacağız ve dünyada da söz sahibi olacağız. Temel hedefimiz budur. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin Türkiye’yi değiştirelim, büyütelim, kalkındıralım. Yetkiyi verin; çiftçinin, esnafın, sanayicinin ve gençlerin yüzü gülsün. Gençler umutlarını yurt dışında değil, kendi topraklarında yeşertsinler. Endişeniz olmasın, Türkiye’nin önü açık, açacak olan sizsiniz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da törende belediyenin hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Konuşma sonrasında kurdele kesilerek toplu açılış gerçekleştirildi, ardından katılımcılar butona basarak yapımı planlanan tesislerin de temelini attı.