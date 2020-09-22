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Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabibler Birliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.
Politika 22.09.2020, 16:47 22.09.2020, 16:48
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TTB Başkanı Sinan Adıyaman, Türk Tabipleri Birliği 1953 yılında 6023 sayılı yasayla kuruldu. Kamu kurumu düzeninde bir meslek örgütüdür. TTBP halk sağlığını korumak, geliştirmek herkese kolay ulaşabilir, kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmeti için çalışmak, meslek ahlakını korumak, tıp eğitiminin her alanında söz sahibi olmak ve üyelerinin maddi manevi haklarını korumak için kurulumuş anayasal bir kuruluştur.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları;
- Pandemi sürecinde toplumun her kesimi, yaşadığı her bölgede ciddi bir endişe içinde. Bu endişeyi giderecek olan ana aktörler sağlık çalışanlarıdır.
- Şükran borçluyuz, hepsine minnet borçluyuz. Her bir sağlık çalışanı evine gitmiyor, riskle doğrudan doğruya karşı karşıya. Risk oranı sağlık çalışanlarında yüzde 85. Dolayısıyla böyle bir tablo içinde görev yapıyorlar.
- Ama ne olduysa birden bire sağlık çalışanları suçlu oldu. Neden, çünkü sağlık çalışanları topluma, halka doğru bilgi vermek istiyorlar. Sağlık çalışanlarını ve hastaları bütün hastanelere yığarsanız bu olay çözülemez.
- Bazı kararlar alındı. Bu kararlar önemli miydi? Önemliydi. Gerekli miydi? Evet, gerekliydi. Ama bu kararların doğuracağı bir şey var; işsizlik. Bunun arkasından yoksulluk. Hükümetin orada hazırlıklı olması gerekiyordu, işsiz kalanlara destek vermesi gerekiyordu.
- Geldiğimiz nokta bir süre sonra ekonomi önemlidir dediler.
- Başlangıçta Sağlık Bakanı doğru açıklamaları ile güven verdi. Fakat, o da daha sonra "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile diye" başlayınca güven tamamen yerli bir edildi.
- Sağlık çalışanları özverili çalışıyorlar, günün 24 saatinde çalışıyorlar. Bana söyler misiniz, hangi politikacı günün 24 saati çalışıyor?
- Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması lazımmış. Ne için? Gerçekleri söylediği için mi? Gerçekler acıdır. Ama önemli olan siyasilerin buna tahammül etmesidir.
- Gerçek önlemler alınmalıydı, uçak biletlerinde KDV'yi 18'den 1'e indirdik. Pandemi ile ne ilgisi var, 3 gün sonra da uçakla seyahat yasaklandı. Bunun nasıl bir faydası vardır?
- Dün gazetelerde bir fotoğraf vardı. Bir kadın doktor, başındaki boneyi çıkarmaya çalışıyor ter içinde yüzü. Hangi siyasetçi böyle çalışıyor?
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