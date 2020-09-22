Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, Türk Tabipleri Birliği 1953 yılında 6023 sayılı yasayla kuruldu. Kamu kurumu düzeninde bir meslek örgütüdür. TTBP halk sağlığını korumak, geliştirmek herkese kolay ulaşabilir, kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmeti için çalışmak, meslek ahlakını korumak, tıp eğitiminin her alanında söz sahibi olmak ve üyelerinin maddi manevi haklarını korumak için kurulumuş anayasal bir kuruluştur.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları;