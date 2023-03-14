CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz” dedi.

Hatay’daki ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Defne ilçesindeki çadır kent ziyaretlerinin ardından Reyhanlı’nın Kuşaklı köyünde vatandaşlarla görüştü. Sınırın sıfır noktasındaki köyde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin en geç 2 yıl içerisinde anavatanlarına geri gönderileceğini kaydetti.

“Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, “Buraya iki nedenle geldim. Arkamda gördüğünüz, Suriye sınırı. Bu necip milletin alnına ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isteriz. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye’yi bu bölgenin, Akdeniz’in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz” dedi.

“Egemenlik sınırlarımızı korumak da bizim namus borcumuzdur”

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, “İkinci konu; defalarca söyledim, bütün sınır kapılarında yazar, ’Hudut namustur’ der. Hududun namus olmasının temel gerekçesi, egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alan olmasıdır. Bu çizgilerin içinde kalan alan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımızı korumak da bizim namus borcumuzdur” ifadelerini kullandı.