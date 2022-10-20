Kılıçdaroğlu: “Süleyman Şah Türbesini toprağımıza götüreceğiz”

Tokat’ta halka hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Süleyman Şah Türbesini yine toprağımıza götüreceğiz. Bayrağımız orada yeniden dalgalanacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat’ta bir dizi programa katıldı. Esnaf ziyareti sonrası halka hitaben kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, kendi milliyetçilik anlayışlarında Türkiye’nin itibarını korumak olduğunu belirtirek, “Bizim milliyetçilik anlayışımız ile onların milletçilik anlayışı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bizim milliyetçiliğimiz vatanseverliktir, bizim milliyetçiliğimiz bayrağımızı sevmektir, bizim milliyetçiliğimiz herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstermektir. Bizim milliyetçiliğimiz, Türkiye’nin itibarını ve çıkarlarını korumaktır. Onlar İdlib’te 33 askerimiz şehit olduğunda o şehitlerin hakkını soramadılar, koşa koşa Putin’in ayağına gittiler. ’Ben ettim, sen etme’ dediler. Biz bunu yapmayız, biz Türkiye’nin itibarını koruruz” ifadelerini kullandı.

"GATA dahil o hastanelerin tamamını alacağız"

Kılıçdaroğlu, askeri hastaneler konusunda ise, “Askeri hastanelerin tamamını kapattılar. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. GATA dahil o hastanelerin tamamını alacağız, Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda bir hafta içerisinde şanlı ordumuza teslim edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasına da değinerek, “Yetmedi, şanlı ordumuzun elinden tank palet fabrikasını aldılar. Götürdüler Katarlılara verdiler, yandaşlara verdiler. Kendi ordusundan tank palet fabrikasını alıp yabancılara teslim edenlerden hem hesabını soracağız hem de o fabrikayı alacağız, yine ordumuza teslim edeceğiz. Bir hafta içerisinde yapacağız bunu” diye konuştu.

Süleyman Şah Türbesini eski yerine taşıyacak

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Süleyman Şah Türbesi’ni bir hafta içerisinde eski yerine taşıyacaklarını söyleyerek, “Milliyetçilik vatanseverliktir dedim. Milliyetçilik toprağına sahip çıkmaktır dedim. Süleyman Şah Türbesini kendi toprağımızdan, vatanımızdan, bayrağımızı indirdik; Süleyman Şah Türbesini kaçırdık. Kendi toprağımızdan kaçtılar, kendi bayraklarını indirdiler. Geleceğim, Allah nasip ederse, Millet İttifakı olarak geleceğiz. Süleyman Şah Türbesini yine toprağımıza götüreceğiz. Bayrağımız orada yeniden dalgalanacak” dedi.