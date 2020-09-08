Kılıçdaroğlu, parti meclisi toplantısı öncesinde konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- Kovid-19 sürecini yaşıyoruz. Dün 57 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Toplam resmi rakamlara göre hayatını kaybeden vatandaşımız 6730 oldu. Hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu rakamların gerçek olmadığın,ı bu rakamların çok daha fazla olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Doktorlar da biliyor, hemşireler de biliyor, esnaf da biliyor, vatandaş da biliyor, herkes biliyor.

- Kovid-19 mikrobunun, koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemler alacaksın. Eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen, onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit, tüm dünya bunu yapıyor yapıyor.

- Sağlık Bakanı da bütün güveni yitirdi neden şu cümle ile başladığı için; "Sayın Cumhurbaşkanımızın" talimatları ile sayın cumhurbaşkanı dediğin kişi kimdir? doktor mu değil ki onun talimatıyla nasıl karar alınır?

- Bugün sağlık çalışanları moralsiz, tükenmişlik sendromu yaşadıklarını söylüyorlar. Çünkü virüsün yaygınlaşması için gereken önlemlerin alınmadığını, alınan önlemlerin çok yetersiz olduğunu, hastanelerin yoğun bakımların tıka basa dolu olduğunu söylüyor.

- İlgili bir Bilim Kurulu var. Bilim Kurulu'nun eksiği ne? Bilim Kurulu sözcüsü yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Vatandaş öncelikle bunları büyük bir dikkatle dinledi, sonra bunların kendi aralarında çelişen söylemlerine de tanık oldu.

-Pandemi sürecini aşmak için yaptıkları, önerdikleri işlerden birisi şu, efendim uçak biletlerindeki Yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 1'e indireceğiz. Vatandaşıma müjde. Allah aşkına bunu salgınla ne ilgisi var? Sonra aynı Erdoğan çıktı, karar aldılar, uçakla seyahat yasak. Böyle bir devlet yönetme dünyanın hangi ülkesinde görülür? Böyle bir devlet yönetimi ülkenin sorunlarını çözebilir mi?

- Eğer bu ülkede bir infial yoksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri sayesindedir. Hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet götürmeleridir. Yoksulun elinden tutmalarıdır. Maskeleri Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtmalarıdır. Bütün engellemelere rağmen yaptılar. Belediye güzel hizmet veriyor, vatandaş belediyeye katkıda bulunmak, istiyor para veriyor o paraya bile el koydular

- Sayın vatandaşlar, çöp konteynırları" İyi ki var"diyorum, Sevgili vatandaşlarım diyecek laf mı bu ! Allah aşkına çöp konteynırları "İyi ki var denir mi " Çöp konteynerınlarından bugün on binler geçiniyor

- Eğer 1 kişi çocuğunu beslemek için mağazadan mama çalmaya kalkıyorsa, Türkiye bu noktaya gelmişse, herkesin oturup düşünmesi lazım.

- Ekonomik buhran giderek derinleşiyor. Çalışırken 5000 lira, 6000 lira, 10.000 lira alan kişi ücretsiz izne ayrıldı, buna şimdi 1.168 lira veriliyor. 1.168 lira aylık mı, evet. 1.168 lira aylık, günde 39 lira. Bu 1.168 lira ile kira ödeyecek, çocuğunu okula gönderecek, dolmuşa binecek, belediye otobüsüne binecek, evine ekmek getirecek.

- Türkiye borç batağında. Türkiye, saray ve beslenmelerinin çiftliği gibi yönetiliyor. 'Kimse bana hesap soramaz' diyor, 'ben güçlüyüm' diyor. Sen güçlü değilsin. Güçlü insan akılla hareket eder. Güçlü toplum için harcar gücünü. Konteynerlerden çöp toplayan, gıda maddesi toplayan, geçimini sağlayan insanların refahı için harcar

- Önümüzdeki 12 ayda 171 milyar dolar borç ödenecek. 171 milyar dolar borç ödemek için borçlanmak zorunda.

- Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçe açığı 139 milyar Türk Lirası. Olmayan para harcamış. 139 milyar Türk Lirası Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığı. Bugünkü açığını kapatmak için de borçlanacaklar. Geçen 7 ayda yani ocakla temmuz arasında 80 milyar lira faiz ödendi.

- Borç alan emir alır alıyor mu? Kesinlikle emir alıyor, kesinlikle Trump'ın bir dediğini asla iki yapamaz. Borçlanmak zorundadır. Talimatı oradan almak zorundadır. Nasıl bir talimat da papazı bıraktı?

- Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bankalardaki toplam mevduatın geçen hafta yüzde 50 3'ü dolardı. Bu hafta %56.8'i dolar oldu. Yani vatandaşların toplam mevduatının yüzde 56.8'i dolar cinsinden. Bu ne demektir? Parası olanlar bu hükümete güvenmiyor.

- Rus doğalgazını biz 190 dolardan alıyoruz. Avrupalı aynı doğalgazı 60 dolardan alıyor. Vatandaşa sonuçta 250 dolara satıyoruz.

- Bu paralar nereye gitti? Kim kullandı bu paraları? Bunun cevabını bekliyoruz. İcra dairelerindeki dosya sayısı 4 Eylül itibarıyla 22.000.887 bine yükseldi.

- Kamu sigorta şirketleri de Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Bu ne demek, Türkiye Varlık Fonu paralel hazine. Niye paralel hazine? Türkiye Varlık Fonu'nu Sayıştay denetlemiyor. Denetimsiz. Milyarlar burada, baba denetleyecek.

- Oda TV 187 gündür kapalı, yasaklı. Hangi yasaya göre yapılıyor bu? Hiçbir yasa yok, hiç bir maddesi de yok, tamamen kanunsuz, tamamen Erdoğan'ın talimatı üzerine yapılıyor.

- Demokrasiyi getireceğiz, ilkelerimiz olacak, ilkelerimiz yazılı olacak, ilkelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız.