banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir

Kılıçdaroğlu net yanıt verdi: Millet İttifakı'nın kendisine ''aday olun'' demesi durumunda...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın kendisine ''aday olun'' demesi durumunda bu teklifi geri çevirmeyeceğini söyledi.

Politika 28.12.2021, 11:27
Kılıçdaroğlu net yanıt verdi: Millet İttifakı'nın kendisine ''aday olun'' demesi durumunda...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da basın ve medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada İBB'ye yönelik özel teftişten, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin çok önemli konulara da değindi.

"MÜFETTİŞİ DAHA ÖNCE GÖNDERSEYDİN BARİ"
Belediye başkanlarının terörle ilgili istihbarat almadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimlerde Chp'nin başarısını Erdoğan bir türlü sindiremedi. Belediye başkanının Milli İstihbarat Teşkilatı mı var? Ama onların yanında terör örgütleriyle kucaklaşan bir sürü adam var. Hazmedemedikleri için saldırıyorlar. İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirmiş. Geç kaldın kardeşim. Daha önce gönderseydin bari" dedi.

"EGER TERÖRLE BAĞLANTILARI VARSA KURUM UYARILIR"
Terör örgütüyle iltisaklı kişilerin tespit edilmesi durumunda yapılacak işin belediyenin uyarılması olduğunu belirten CHP lideri, "Sadece o değil ki... Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar. Baksınlar. Eğer terör örgütüyle iltisaklı varsa ilgili kamu kuruluşu devlet geleneğinde uyarılır. İktidarda kalmak için söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok" diye konuştu.

"İTTİFAK ADAY OL DERSE, OLMAM DİYEMEZSİNİZ"
Millet İttifakı'nın kendisine aday olması yönünde teklif getirmesi durumunda bunu reddetmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüşmemiz olmadı. Erken buluyoruz. Hukuk, anayasa, özgürlükler konusunda görüş birliği sağlandı. Ekonomi konusunda da sağlanmalı. Bileşenlerle konuşursak cumhurbaşkanı olacak kişinin devleti tanıması, bilmesi lazım. Biz pop star falan seçmeyeceğiz. Hem ittifakı bir arada tutacak hem de devletteki dönüşümü sağlayacak birisi olması lazım. (Aday kim olacak tartışması...) Bu konunun tartışılması hiç doğru değil. "Siz ister misiniz?" Onore bir görevdir. İttifak aday ol deyince "olmam" diyemezsiniz. Bunu sağa sola çekmenin bir mantığı yok. Gazeteci arkadaşlar yorum yazıyor, ben de bazen tebessüm ederek okuyorum" diye konuştu.

"TÜİK'İN İNTERNET SİTESİNİ OKUMAMIŞ MI?"
CHP lideri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendisiyle görüşmemesine ilişkin ise şunları söyledi: "(TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in, Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesi ile ilgili, "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim" demesi...) Kendi internet sitesini okumamış mı bu adam? Orada randevu almadan gelebilirsiniz diyor. Kendi sitesiyle çelişen bir adam TÜİK'i yönetir mi? Onun tek rolü Sar

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8