Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 10 kuruşluk dava açtıklarını duyurdu.

Çelik, dava hakkında yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhataba biçtiği değer gereğince..." diye de not düştü.

Soylu, Sedat Peker'in açıklamaları sonrası suç örgütleri ile ilişkileri açığa çıktıktan sonra, Kemal Kılıçdaroğlu'nu suç örgütleri ile yan yana yürümekle suçlamıştı. Soylu, Peker'e "Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var" diye seslenmişti.

Çelik'in açıklaması şöyle: