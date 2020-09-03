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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce, Abdullah Gül ve Yunanistan açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tartışmalara değindi. Bu tartışmalar için erken olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinin kişiler değil ilkeler üzerinden yürütüleceğini söyleyerek, "İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz" dedi. CHP lideri, "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında da konuştu.

Politika 03.09.2020, 12:04 03.09.2020, 12:07
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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce, Abdullah Gül ve Yunanistan açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınına konuk oldu. Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamasıyla gündeme gelen Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusuna değindi.

Seçimlerin zamanında yapılacağı için bu tartışma için erken olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Sizin ilkeleriniz kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyoruz, yasama yürütme arasında tutarlı bir denge olsun istiyoruz. Biz bunları bir kenara bırakıyoruz, cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışmayı absürt buluyoruz. Önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlamalıyız. Hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapaydır. Türkiye gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeli. Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım. Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağın söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz."

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKET HAREKETİ

"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce hakkında da konuşan CHP lideri, "Bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum.

İNCE İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş. Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar vereni partiden ayıracağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, HDP'nin çözüm süreci açıklamasını, Mısır ile olan ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında da konuştu:

HDP'NİN ÇÖZÜM SÜRECİ AÇIKLAMASI

"Biz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye talibiz. Türkiye bunların çözemediği her şeyi çözeceğiz. Çözümün adresi TBMM. Tüm sorunlar milletin iradesiyle çözülecek. Biz önümüzdeki ikinci yüzyılı düşünüyoruz. Siyasette güven veren ahlaklı olan bize oy vermediği diye düşman ilan etmeyen bir anlayışla yola çıkıyoruz. Bu ülkenin hapishanelerinde gazeteciler olur mu?

"NEDEN İHVAN'I DESTEKLİYORSUN?"

Ekonomide bir buhran yaşıyoruz, dış politikada da aynısını yaşıyoruz. Bozulma Akdeniz'den vatandaşları tekneye bindirip İsrail'e göndermekle başladı. İsrail vurdu, vatandaşlarımız öldü. Erdoğan kıyameti kopardı. İsrail bir vakfa para verdi, her şey bitti. İsrail ben tazminat ödemem dedi. Vakıfa bağış yapacağım dedi. İkincisi Mısır'dır. Mısır'la kavga etmek Türkiye'yi Akdeniz'de felakete sürüklemek demektir. Mısır'la barışın dediğimde darbeci dediler. İhvan'ın logosunu kendi partilerinin logosu yaptılar. İhvan dediğiniz nedir? Sizin için PKK neyse bizim için İhvan odur diyorlar. Neden İhvan'ı destekliyorsun. Orta Doğu'nun halifeliğine soyunuyorsun. Çikolata kutusunda rüşvet alan adamı büyükelçi yaparsan dünya bir şey söylemez mi? Bu Türkiye'nin iradesine darbe vurmak demektir. Mısır kalktı Yunanistan ile anlaşma yaptı. Akdeniz'in güneyinde Mısır kuzeyinde Türkiye var. İki ülkenin anlaşması Doğu Akdeniz'de farklı bir gelişme olurdu. Libya anlaşması güzel, parlamentodan oybirliğiyle çıktı. Ama onlar parlamentoya sunmadılar. Serrac, Macron davetiyle Fransa'ya gitti. Bu anlaşma onaylanmazsa Erdoğan o koltukta oturamaz. Hala gidin Mısır'la anlaşın diyorum.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM

12 ada silahlandırılırken defalarca konuştum. Kılıçdaroğlu bizi savaşa zorluyor diyorlardır. Kendi kara sularımızda gemilerimizin haklarımızı savunması, arama yapması kadar doğal bir şey yok. Türkiye kendi çıkarlarını korumak zorundadır. Kendi çıkarlarını korurken de uluslararası desteği de almalı. Mısır, Libya, İsrail ile bunun için diyorum.

"YUNANİSTAN İLE ÇATIŞMA İHTİMALİ GÖRMÜYORUM"

Orada çıkacak doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi lazım. Bu avantajdan Türkiye'nin yararlanmaması gerektiğini söyleyen bir kişi var o da Erdoğan'dır. Ege'de bir çatışma ihtimali görmüyorum. İki taraf da sağduyu ile hareket etmek zorundadır. Yunanistan ve Türkiye'nin bir çatışmaya gireceğini düşünmüyorum. Tabii siz gerilimi tırmandırırsanız olay sizin elinizden çıkmış olur. Dış politikayı iç politikaya malzeme etmemelisiniz. Yunanistan'ın 6 mil kıta sahanlığı var. Yunanistan'ın 12 mile çıkarmasını savaş nedeni kabul ediyoruz zaten.

RUMLARA SİLAH AMBARGOSUNUN KALDIRILMASI

ABD de Rusya da güçlü bir Türkiye istemez. Bölgesinde zayıf her an kontrol edebilecekleri ekonomisini çökertebilecekleri bir ülke isterler."

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