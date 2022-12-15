Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu yorumu: ''Kararın onanacağını düşünmüyorum''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak yolunu açan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasının ardından, gittiği Almanya'daki programını iptal ederek İstanbul'a dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halktv'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Bunu rahatlıkla söyleyebilirim, zalimin erken gitmesi için zulmün aksın derler. Saray'ın yaptığı açıkça bu. İstediği yere istediği hakimi atayabiliyor, istediği kararı çıkartabiliyor. İstanbul'un rantlarını bir şekilde devşirmek istiyor. İstanbul'u kaybetmek onun için bir yara oldu. Şimdi Türkiye'yi de kaybediyor. Olması gereken yargının bağımsız olmasıdır ama yargı hukukun üstünlüğüne göre karar vermiyor. Bu milli iradeye darbedir. Bir yargıç aldığı talimatla siyasi yasak getirme cüreti gösterebiliyor.

Asla ve asla zalimin karşısında bir milim bile geri adım atmayacağız. Aksine mücadele edeceğiz, kimse karamsarlığa kapılmasın.

Şimdi siz CHP'nin elini kolunu bağlıyorsunuz. Onlar hukuk dışı yola saparak ve yargıçların güçlerini arkalarına alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz halkın gücünü almak istiyoruz. Halkın iradesine darbe yapan bir anlayış demokrasilerde yoktur.

Eleştirilerime rağmen şunu söylemek isterim, hala bu ülkede hakkın hukukun ne olduğunu bilen namuslu ve yürekli yargıçlarımız var. Biz o yargıçlara, hakimlere güveniyoruz. Onlar da bu gidişten rahatsız. Efendim neden istinaftan dönmesin. Adaletin zerresi kaldıysa dönmesi lazım.

Bu bir siyasi mücadeledir aynı zamanda. Hapishanelerede hak arayan insanlar var, tutsak şekilde tutuluyorlar. Osman Kavala neden içeride? Selahattin Demirtaş neden içeride? Askeri öğrenciler tutuklu. Askeri öğrenci darbe mi yapar yahu. Türkiye'de bir değişim yapılıyor, demokrasinin nasıl olduğunu herkes görecek. Göstereceğim.

"ADALET DUYGUSU KALMIŞSA BUNU REDDETMELERİ GEREKİYOR"

Kararın onanacağı düşüncesine sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri, yargıçları var. Adaletsizliğe dur diyeceklerdir. Bir parça erdem, adalet duygusu kalmışsa bunu reddetmeleri gerekiyor.

Bir hakim veya bir savcı seçime girmek isteyebilir. Seçimi kazanırsa milletvekili oluyor, kazanamazsa geri dönemiyor. Bu maddeye rağmen bir grup hakim ve savcı aldılar, getirdiler hakim koltuğuna oturttular. Hakimler ve Savcılar Kurumu'nun da bağımsızlığı yok. Bugün Erdoğan ne dese koşulsuz altına imza atarlar. Ama onların altında erdem sahibi bir adalet ordusu da var.

Bu davanın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmiyordum. Hakimin bir ifadesi var, Soylu'ya söylenmiştir diye. Bu ifade üzerine beraat beklersiniz. Geçen duruşmaya katılan arkadaşlarla da görüştüm. Bakılırsa bu normalde beraat dediler. "