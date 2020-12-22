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Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ifade!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki, "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözleri dikkat çekti.
Politika 22.12.2020, 19:37
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın" sözlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Allah'ım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" diyerek paylaştı.
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