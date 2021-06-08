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Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gece yarısı sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yaparak halka seslendi.
Politika 08.06.2021, 09:31 08.06.2021, 09:35
Kılıçdaroğlu paylaşımında: "Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin!" ifadelerini kullandı.
Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin! pic.twitter.com/DL71M9Qu5r— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 7, 2021