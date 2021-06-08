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Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gece yarısı sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yaparak halka seslendi.

Politika 08.06.2021, 09:31 08.06.2021, 09:35
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!

Kılıçdaroğlu paylaşımında: "Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin!" ifadelerini kullandı.

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