Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!

Kılıçdaroğlu paylaşımında: "Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin!" ifadelerini kullandı.

Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin! pic.twitter.com/DL71M9Qu5r — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 7, 2021