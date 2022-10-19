Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın meydan okumasına cevap: İstediğin TV'ye gel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Toplantısı’nda kendisine “Hodri meydan, çık karşıma projelerimizi anlatalım” çıkışı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İSTEDİĞİN TV'YE GEL"

"Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım.

Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim..."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında, Kılıçdaroğlu'na ABD'deki 'kayıp 8 saat' üzerinden yüklenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu'na buradan bir çağrı yapıyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzına bu kadar eminsin, öyle ise hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin var ise, kendi özgür iraden var ise seçimlerde çık karşıma. Fikirlerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Kürsüye çıkıyor, 'ya benimle olun ya önümden çekilin' diyor. Efeleniyor ha. Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim."