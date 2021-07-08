Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tarifeli uçak yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İktidara geldiğimizde uçakları satacağım” diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın” yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın ““Neymiş uçakları satacakmış. Devlet yönetmekten senin haberin yok. Dünyayı dolaşacaksın neyle, tarifeli uçakla mı? Yarış edeceksin neyle, tarifeli uçakla mı? Trene binersin, otobüslerle seyahat edersin. Sonra da ‘ben muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkacağım’ dersin, Atatürkçü ya… Hayırlısı olsun, sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet İttifakı’nın diğer üyeleri de aynı. Bunlardan bir şey olmaz.” sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap gecikmedi..

Kılıçdaroğlu paylaşımında: "Erdoğan “Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz” demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi." ifadelerini kullandı.