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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İsrail çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail'in yaptığı katliamdır" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM’yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlatması çağrısında bulundu.
Politika 10.05.2021, 22:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin "İsrail’in yaptığı katliamdır." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum; BM’yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat!" çağrısında bulundu.