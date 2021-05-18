Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklamalar!

TBMM yasama çalışmalarına yaklaşık üç haftalık aranın ardından yeniden başlarken, partilerin grup toplantıları da gerçekleşti. Uzun bir aradan sonra partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu:

İSRAİL’İN YAPTIĞI KATLİAMDIR

(İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları) Filistin halkıyla dayanışmayı sürdürüyoruz. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur. İsrail'in yaptığı katliamdır. Asla kabul edilemez.

Kan gövdeyi götürürken dünyanın demokratları ne yapıyor? Neden katliamı engellemiyorlar? Ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyadaki insanları ilgilendiriyor. Filistin’de ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyada yaşayanların üzerindedir. Çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin.

Filistinliler işgal edilmiş topraklarını almak, bağımsız devlet olmak istiyorlar. En tabii hakları. Beni üzen İslam dünyasındaki parçalanma. BM’nin gerekli çabayı göstermemesi. Filistin halkı bağımsızlık mücadelesi gösterirken gençlerimiz oradaydı. Gençlerimizin mezarları hâlâ orada.

AVM’LER AÇIK, ÇAY BAHÇELİ KAPALI!

(Pandemi döneminde iktidarın aldığı önlemler) 19 yıldır ülkeyi yönetenler pandemi sürecini yönetemediler, beş maske dağıtamadılar! AVM’ler açık, çay bahçeleri kapalı. Allah akıl fikir versin. Vatandaşa hibe vereceğine IBAN numarası açıp vatandaşlardan para topladılar. Türkiye hani zengindi? Hani hiçbir sorunumuz yoktu? Hani kasalar tıka basa doluydu?

Pandeminin ilk döneminde 107 bin hanenin elektriği kesildi. 128 milyar dolar nereye gitti? Kaça sattınız, nereye sattınız? Ben bilmiyorum, 600 milletvekili bilmiyor. Böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde hiç görülmedi. Bir sürü rezalet çıkardınız, bari bu milletin onuruyla oynamayın!

SEN DEĞİL, MİLLET SENDEN HELALLİK İSTEYECEK

Vatandaşlarımız kaygı içerisinde. Çıkış arıyorlar. Sorun doğrudan doğruya onu vurmuş durumda. Milyonlar geçinemiyor. Esnaf kan ağlıyor. Milyonlarca evde işsizlerimiz var. Fidan gibi çocuklarımız işsiz. Orta Çağ mantığıyla 21. yüzyılın devletini yönetemezsin! Devleti öyle bir yöneteceksin ki, sen değil, millet senden helallik isteyecek.

BİZ SADECE PUDRA ÇEKEN ÇOCUĞU GÖRÜYORUZ

(Sedat Peker’in iddiaları) “83 milyonun ödediği verginin büyük kısmını beşli çeteye verirsen olmaz” dedik. Beşli çeteden yakınırken şimdi yeraltı dünyasının çeteleri karşımıza çıktı. Nasıl bir devlet yönetimidir? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, nasıl olur da yeraltı çeteleriyle kol kola gezer?

Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve yeraltı dünyasının çeteleri. Üç ortaklı bir ittifak!.. Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş, İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş; açıklamalar mafyadan geliyor olsa da duymazlıktan gelemeyiz.

5 ton kokain milyonlarca dolar demektir. “Bu kokaini Türkiye’ye getirecek olan kimdi, hangi adrese teslim edilecekti?” diye soran oldu mu? Sormadılarsa bu uyuşturucu kaçakçılığına ortaktır. Biz sadece pudra şekeri çeken çocuğu görüyoruz. Sordular mı acaba, ‘Kim sana verdi bu kokaini?’ diye. Soramazlar.

PARALARI VERGİ CENNETLERİNDE TUTUYORLAR

Uyuşturucu çeteleri insan kaçakçılığından, uyuşturucudan dünyanın gelirini elde ederler. Bu geliri kendi ülkesinin bankalarına yatıramazlar. Bunlar paraları vergi cennetlerinde tutuyorlar. Birisini Man Adası diye açıklamıştım.

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nın ailesi buralara para yatırırsa mafya ve çeteler de bunu yapmayacak mı? Bunu söyledim diye tazminat davası açtılar, hakim tayin ettiler. Peki bu kardeşiniz pes dedi mi? Demeyeceğim. Bu milletin hakkını hukukunu koruyacağım.