Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'ya cevap: Bana cevap verecek olan Bahçeli'dir

Kıllıçdaroğlu, CHP genel merkezinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Kılıçdaroğlu toplantıya ilişkin, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili yaptıkları çalışmayı bana ve arkadaşlarıma aktardılar. Son derece güzel ve verimli bir toplantı geçti." ifadesini kullandı.

Davutoğlu ise, "Hem iade-i ziyaret hem de yetkin bir heyet tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi paylaşmak üzere randevu talep etmiştik. Son yaşadığımız gelişmeler meselelerin kişilerle değil, sistemle ilgili bir problemle karşı karşıya kaldığımızı ortaya koymuştur. İktidar başta olmak üzere gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Türkiye'nin yeni bir anayasa ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurumların kurumsal akıllarını tahrip etti

Konuşmasında akraba kayırmacılığına (nepotizm) atıfta bulunan Davutoğlu, "1924 Anaysasının çoğunlukçu modeli, 1961'in vesayet modeli, 1982 Anayasasının vesayeti artıran melez modeliyle Türkiye'nin bir yere gidemeyeceği aşikardır. Bu problemleri aşmak iddiasıyla getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki buçuk yıllık uygulamasıyla kurumların kurumsal akıllarını tahrip etmiştir. Nepotizmi yaygınlaştırmış, kişiselleşmiş bir iktidar anlayışını Türkiye'de hakim kılmıştır bunun da sonuçlarını gördük" açıklamasında bulundu.

ÇAKICI'NIN TEHDİTİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Kılıçdaoğlu şunları söyledi:

* Ben Erdoğan’ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli’yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. * Şu Türkiye’nin geldiği hale bakın Allah aşkına… Nasıl bir hale geldik. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşebilir. * Nasıl oluyor da böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Bahçeli’dir ya da onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne? Onu bilmiyoruz. * Ama ciddiye alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvâ-yi Milliye’dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez.

Davutoğlu ise, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubuna ilişkin ise, “Ana muhalefet lideri hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz. Bu tehdite en önce iktidarın bir müdahalede bulunması lazım. Toplum bu derece ayrıştırılırsa bunun sorumlusu iktidar olur” dedi.

‘ANAYASA ÇALIŞMASI YAPMADIK’

Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasının hatırlatılması üzerine, "Bu ülkenin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı? var. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Millet İttifakı olarak bir araya geldik, konuştuk. İlkeleri belirleyelim diye konuştuk. Anayasa çalışması yapmadık. Yapsak elimizde bir metin olur. Bu niye bu kadar çok tartışılıyor? Anayasa çalışmaları parlamentoda oldu, uzlaşma komisyonu vardı. Her partiden eşit sayıda milletvekili katılıyordu. 63 madde üzerinde de uzlaşma sağlandı. Orada HDP, MHP ve AK Parti var mıydı yok muydu?

Demokrasinin önünü tıkamak için her şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülkenin insanı kararlı. Anayasa değişikliği yapıyorsunuz, her kesimin görüşünü dikkate almak zorundasınız. Vesayetle, baskıyla, öngörüyle anayasa yapılmaz. Her kesimin görüşünü alacaksınız. Bir toplumsal uzlaşmadan söz ediyoruz, toplumsal ayrışma üzerine bir tartışma. Aklın ve ahlakın alacağı bir şey değil. Bu ülke belki de ilk defa toplumsal uzlaşmayla anayasa yapmak iradesini ortaya koyacak." diye konuştu.

Tüm partilerden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiklerini belirten Davutoğlu, "Parlamenter sistem önerimizin, geçmişteki eksiklikleri gideren, kapsayıcı, demokratik bir anlayışı kapsayan sistem olduğunu düşünüyoruz. Tüm partilerden randevu talep ettik. Umarız onlar da destek verirler. Ortak bir çok hususun olduğunu gördük. STK'larla da görüşmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu suç duyurusunda bulundu

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“Mafya Bozuntusu” tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında;

Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından, "Mafya Bozuntusu tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız!.." iletisini paylaştı.

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasına cevabı: Kurt ile çakalı karıştırıyorsun

Bu arada, basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını izlediğini söyleyen Çakıcı, sosyal medya üzerinden cevaben bir mektup paylaştı. 'Çakalların olduğu yerde kimse bize bir şey söyleyemez' ifadesini kullanıyorsun diyen Çakıcı, mesajında 'Be dilinin ayarı olmayan, bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun' sözlerine yer verdi.

Çakıcı: Seni bakla kazığı ile tanıştırırım

Alaattin Çakıcı, Twitter hesabından daha önce paylaştığı el yazısı bir not ile 'gafil muhbir', 'onur yoksunu', 'dürzü' ifadelerini kullanmış ve Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında üstü kapalı olarak 'mafya' tabirini kullandığını belirterek "Ulan dürzü, karı mı sattım devletin hazinesini mi parselledim, eroin kaçakçılığı mı yaptım?" sorularının ardından, “Saydığım kriterlerden bir tane kamuoyuna deşifre et özür dilerim, koyamazsan seni fasulye çubuğu ile tanıştırırım. Bahçeli ile vatan hainlerini bir potaya koyarsan hayatının hatasını yaparsın, ben yaşarken söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir zorda yanında olmazlar, Sana akıllı ol diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında AK Parti'nin yargıda reform girişimini eleştirmiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” sorusunu yöneltmişti.