Kılıçdaroğlu: Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir

Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuştu.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki soruya, “Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir” yanıtını verdi.

CHP lideri şunları söyledi: “Kişiye indirmek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, ‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz’ demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek. Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir.”

ADAY OLACAK KİŞİ PARLAMENTER SİSTEMİ SAVUNACAK

Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet İttifak'ı belirleyecek. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız. Ondan sonra; 'Adayımız budur veya birden fazla adayımız olabilir.' Dediğim gibi bu konu erken bir konu. Ama Türkiye'de eğer tartışılacaksa, Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri tartışılmalıdır."