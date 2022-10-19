Kılıçdaroğlu Mersin’de şehit ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de Tece Polisevi’ne düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bazı açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Adana’ya gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mersin’e geçti.

Kılıçdaroğlu, burada Tece Polisevi’ne 26 Eylül’de düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Yeliz Gezer ile aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, şehidin çocukları Melis ve Ahmet Yağız ile de bir süre sohbet etti.

Ziyarete, bazı parti yöneticilerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.