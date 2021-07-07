Kılıçdaroğlu, Mersin’de hal esnafıyla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük program kapsamında geldiği Mersin’de, Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde hal esnafıyla bir araya geldi, kompleksteki kreş çocuklarını ziyaret etti.

Dün gece geldiği Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ’Kır Çiçekleri Projesi’ kapsamında eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Mersin programının ikinci gününde Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksini ziyaret ederek hal esnafıyla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen ile milletvekilleri ve bazı partililerin de eşlik ettiği ziyarette, hal esnafı ile sohbet eden ve ürünleri inceleyen Kılıçdaroğlu, kendisini lokantada çorba içmeye davet eden bisikletli bir gence, "Şimdi yapamam bu kalabalıkta" şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinin hal kompleksi içerisinde açtığı Münir Özkul Kreşini ziyaret ederek, buradaki çocuklarla bir araya geldi, öğrencilerin dans gösterilerini izledi.

Mersin programını Büyükşehir Belediyesini ziyaretle sürdüren Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den, kentte çalışmalara ilişkin bilgi aldı.