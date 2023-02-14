Kılıçdaroğlu: ''Kaçmanın kimseye yararı yok, Haziran'da seçime gidelim''

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'a çekileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihi, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini öne sürdü. İktidar partisinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle sandık tarihini en az altı ay erteleyebileceği, hatta bir yıl sonra yerel seçimlerle birleştirebileceği ifade edildi.

Son olarak bir dönem 'iktidar partisinin özgül ağırlığı' olarak anılan, AKP hükümetlerinde başbakan yardımcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Bülent Arınç'ın açıklaması gündem oldu: "Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse: ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım."

'ZARARINI TÜM ÜLKE ÇEKER'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ihtimale ve çağrıya tepkili.

Gazeteci Murat Yetkin'e açıklamalarda bulunan ana muhalefet partisi lideri, "Kimseye özgü hukuk normu oluşturulamaz. Yapılması gereken, ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir" dedi.

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