Kılıçdaroğlu, İzmir’de cenazeye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi’nin eşinin cenaze törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği İzmir’de Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Nurhayat Kaya’nın vefat eden eşi Ali Kaya’nın (77) cenazesine katıldı. Narlıdere Cemevi’ nde gerçekleşen cenaze törenine, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP’li Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li İl ve İlçe Yöneticileri, ve Ali Kaya’nın yakınları katıldı.

Cenaze, cemevindeki duaların ardından defnedilmek üzeri Yukarı Köy Mezarlığı’na götürüldü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’da Ali Kaya’nın tabutunu omuzlayanlar arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun İzmir programı Buca Sanayi Sitesi’ndeki esnaf ziyaretiyle devam edeceği öğrenildi.